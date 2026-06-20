Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, continua a studiare la formazione in vista dell'impegno che l'Albiceleste dovrà affrontare contro l'Austria. Secondo TycSports, Thiago Almada potrebbe essere sostituito da Nicolás González, un giocatore molto più esplosivo in grado di sfruttare gli spazi che, in teoria, una squadra che pressa molto alto come l'Austria lascerebbe.

L'altro cambio riguarderebbe il fulcro dell'attacco: Julián Álvarez potrebbe prendere il posto di Lautaro Martínez. Ovviamente inamovibile Messi in avanti. In difesa spazio ancora a Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina.

Sezione: Copertina / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 23:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione