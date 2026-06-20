In queste ore non si parla altro che del futuro di Marco Palestra, che sembra davvero vicino a concretizzare il suo passaggio all'Inter. Il classe 2005 potrebbe salutare l'Atalanta dopo la stagione positiva al Cagliari. Ma con la Dea si era già messo in ottima evidenza, ricordando le prestazioni con la maglia dell'Under 23 in Serie C, dove aveva mostrato tutte le sue qualità tecniche e fisiche nell'approccio al ruolo di esterno. Sembrava davvero un veterano, poi la crescita è stata globale e sempre costante, proiettata con molte prospettive di crescita ulteriore. La consacrazione è arrivata quest'anno agli ordini di Pisacane. Palestra ha dimostrato di essere un ottimo esterno, sapendo unire fisicità, corsa, grinta e anche buone capacità nella difesa degli spazi da coprire.

L'Inter nel futuro?

"Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto''. Così aveva detto lo stesso Palestra qualche giorno fa, rispondendo alle domande dei colleghi che già erano pronti a incalzarlo sul suo futuro. La squadra di Chivu vuole trovare un sostituto di Dumfries all'altezza della situazione. Le cifre del mercato odierno impongono anche una riflessione profonda, ma è inevitabile che un giocatore del genere, quantomeno in prospettiva, farebbe davvero comodo al Biscione. Anche perché, con un allenatore come Chivu, bravo a motivare il gruppo e a tirare fuori il meglio da ogni giocatore, si aprono prospettive interessanti.

Nel frattempo, Palestra si rilassa al mare. Come testimonia qualche scatto postato dal classe 2005 su Instagram.