Si prosegue sull'operazione Marco Palestra-Inter. I contatti proseguono senza sosta dietro le quinte: i nerazzurri vogliono chiudere entro la prossima settimana e sono previsti nuovi contatti tra le parti entro la fine della prossima settimana. Contatti che sono già stati fissati, come evidenzia Fabrizio Romano, e che riguarderanno le cifre dei bonus e della percentuale sulla futura rivendita, che l'Atalanta vorrebbe inserire, considerando che la Dea crede che ci potrebbe essere, per Palestra, un futuro all'estero. Siamo, comunque, ai dettagli finali: l'accordo tra Inter e Palestra è totale per un contratto di 5 anni. Lavori in corso, il traguardo è vicino.

Palestra ha dimostrato di essere un ottimo esterno, sapendo unire fisicità, corsa, grinta e anche buone capacità nella difesa degli spazi da coprire. Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato qualche minuto fa, il giocatore si rilassa al mare. Ma è questione di giorni e l'affare si chiuderà.