Si sta giocando da pochi minuti la sfida tra Germania e Costa d'Avorio, ultimo appuntamento di giornata dei Mondiali. Gioca titolare l'interista Bonny, scelto nel 4-3-3 della formazione africana. Tra i pali c'è Fofana, dunque in difesa Singo, Kossounou, Agbadou e Konan a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo coordina le operazioni in regia Sangare, affiancato da Kessie e Inao. In avanti spazio a Diallo e Diomande ad assistere la punta centrale Bonny.