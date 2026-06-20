Non si ferma a Marco Palestra. Le intenzioni dell'Inter sono chiare e gli aggiornamenti di Sky Sport riferiscono dei movimenti per il difensore dell'Udinese, Solet, per il quale c'è l'apertura del giocatore e si lavorerà per le intese totali. In mediana la concentrazione è ovviamente rivolta a Curtis Jones, che rimane nel mirino dell'Inter. Non solamente entrate, però. Perché il fronte uscite potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il futuro di De Vrij dovrebbe essere lontano da Milano. Secondo Sky, il giocatore ha aperto al Panathinaikos: la proposta coincide con un contratto biennale e un ingaggio di tre milioni di euro.