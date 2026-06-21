Mentre prosegue la trattativa per Palestra (LEGGI QUI), l’Inter porta avanti anche altri fronti di mercato. È ormai vicina alla chiusura l’operazione per Ivan Provedel: si attende soltanto il via libera definitivo di Claudio Lotito, che potrebbe arrivare a breve, con la Lazio pronta a incassare circa 3 milioni di euro.

Non solo Provedel. Nuovi contatti all'orizzonte anche per Solet

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti anche con l’Udinese per Oumar Solet, profilo particolarmente gradito a Cristian Chivu e individuato per rinforzare la difesa. L'Inter ha offerto 22 milioni di euro, mentre l’Udinese ne chiede circa 30, ma la distanza viene considerata colmabile. Solet è al momento l’unico rinforzo difensivo immediatamente realizzabile. Un eventuale secondo innesto dipenderà invece dalla partenza di Stefan de Vrij, che sta valutando un’offerta del Panathinaikos. In caso di addio dell'olandese, l’Inter avrebbe già individuato un’alternativa a basso costo e avviato i primi contatti. Per il centrocampo, infine, l’arrivo di Curtis Jones resta legato alla cessione di Davide Frattesi, sulla quale al momento non si registrano sviluppi particolari.