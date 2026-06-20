Dopo la vittoria all'esordio contro l'Ecuador, la Costa d'Avorio di Bonny fa un'altra grande prestazione, ma questa volta non basta contro la Germania. La truppa ivoriana ha giocato un calcio a tratti spumeggiante, basato su ritmi altissimi, intensità e verticalizzazioni continue. Una partita davvero piacevolissima: Costa d'Avorio in vantaggio grazie alla rete di Kessie. Tedeschi in difficoltà a più riprese, ma il pari di Undav arriva al minuto 68. Non c'è stato un attimo di sosta e le grosse occasioni arrivano su entrambi i lati anche nel finale di gara. Bonny è rimasto in campo 74', fornendo buoni impulsi offensivi e anche difensivi alla manovra ivoriana. Nel finale ancora Undav decisivo e la Germania conquista i tre punti con grande determinazione.