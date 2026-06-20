Non c'è la nazionale italiana e perciò dobbiamo accontentarci della sola presenza di arbitri e assistenti arbitrali. Seconda gara ai Mondiali per Maurizio Mariani, designato per Colombia-Congo, partita valida per il gruppo K, in programma mercoledì 24 giugno alle 4 di notte ora italiana. Il direttore di gara sarà assistito dai connazionali Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il IV uomo è Juan Calderon, l'assistente arbitrale di riserva è Juan Carlos Mora.