Non c'è la nazionale italiana e perciò dobbiamo accontentarci della sola presenza di arbitri e assistenti arbitrali. Seconda gara ai Mondiali per Maurizio Mariani, designato per Colombia-Congo, partita valida per il gruppo K, in programma mercoledì 24 giugno alle 4 di notte ora italiana. Il direttore di gara sarà assistito dai connazionali Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il IV uomo è Juan Calderon, l'assistente arbitrale di riserva è Juan Carlos Mora.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 20 giugno 2026 alle 22:50
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione