Pericolosità offensiva spettacolare e grande velocità d'esecuzione: l'Olanda fa l'Olanda e strapazza la Svezia nel secondo appuntamento della fase a gironi dei Mondiali. Decidono le doppiette di Brobbey e di Gakpo, ma uno dei migliori in campo è stato senza dubbio Denzel Dumfries, autore di due assist e di tante giocate sulla fascia destra. Dumfries ha certificato un ottimo lavoro in proiezione offensiva, dimostrando di poter contribuire con valida efficienza anche alla fase difensiva.
Oranje show
Perché, soprattutto nel primo tempo, comunque la Svezia si era resa pericolsosa a più riprese, senza però trovare il guizzo vincente. Inutile la rete del 4-1 svedese, arrivata all'ora di gioco con Elanga. Nel finale arriva la rete del 5-1 messa a segno da Summerville, a coronare una prestazione collettiva davvero grandiosa. E con quest'affermazione, l'Olanda si porta a 4 punti.
Niccolò Anfosso
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