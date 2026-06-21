Momento pesante dal punto di vista degli infortuni ai Mondiali. Durante la gara tra Costa d'Avorio e Germania, si è dovuto fermare l'esterno ex Torino Wilfried Singo, che ha avvertito una fitta alla gamba nel tentativo di difendere un pallone e ha dovuto lasciare il campo tra le lacrime. Ma sempre nella stessa partita si è fatto male anche il difensore tedesco Nico Schlotterbeck: questa volta l'infortunio riguarda i legamenti della caviglia e potrebbe essere serio. Anche il commissario tecnico della Mannschaft Julian Nagelsmann ha confermato il problema: "Ha qualcosa al legamento mediale, domani farà la risonanza e capiremo" ha affermato il tecnico. Se l'entità dell'infortunio fosse confermata, il mondiale del difensore del Borussia Dortmund sarebbe finito qui.

Ancelotti perde il suo bomber

Anche il Brasile deve fare i conti con uno stop pesante, ovvero quello dell'attaccante Raphinha, che ha riportato un infortunio muscolare nel corso della partita vinta contro Haiti per 3 a 0 venerdì a Philadelphia. La Federcalcio brasiliana ha comunicato che ieri il giocatore del Barcellona si è sottoposto a un esame diagnostico che ha confermato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Non si fa riferimento a una data per il rientro del giocatore precisando solo che "seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile". Sicura la sua assenza nella gara contro la Scozia di mercoledì 24.