La Nazionale svizzera non poteva chiedere di più da questa finestra internazionale di settembre: nel giro di quattro giorni, infatti, sono arrivate due vittorie piene contro Kosovo e Slovenia, battuti rispettivamente 4-0 e 3-0. Uno scatto importante nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 che Manuel Akanji ha fotografato così: "Sulla buona strada per un inizio perfetto nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo", ha scritto su Instagram il neo difensore dell'Inter, che ha condito i 180' in campo tra venerdì e ieri con un gol.