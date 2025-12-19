Alla fine, a giocarsi la Supercoppa saranno i campioni d'Italia e la squadra detentrice della Coppa Italia, come nella logica. Finisce anzitempo l'esperienza dell'Inter nel torneo di Riad, battuta dal Bologna nella seconda semifinale del torneo dopo i calci di rigore. Partita che ha visto le due squadre combattere colpo su colpo, coi nerazzurri avanti dopo pochi secondi grazie alla rete di Marcus Thuram e raggiunti dal calcio di rigore segnato da Riccardo Orsolini. Nella ripresa la squadra di Cristian Chivu ha le principali occasioni, ma se non pecca di imprecisione trova le risposte importanti del portiere felsineo Federico Ravaglia che poi nella lotteria degli undici metri ipnotizza Alessandro Bastoni e Yoan Bonny, mentre il Bologna trova dalla panchina Ciro Immobile che segna il decimo penalty e fa volare il Bologna alla finale di lunedì. E l'ospite torna subito a casa, senza nemmeno un regalo da scartare...

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-1 (4-3 D.C.R)

MARCATORI: 2' Thuram (I), 35' Orsolini (B, rig.)

RIGORI

BOLOGNA: Ferguson GOL - Moro PARATO - Miranda ALTO - Rowe GOL- Immobile GOL

INTER: Lautaro Martinez GOL - Bastoni PARATO - Barella ALTO - Bonny PARATO - De Vrij GOL

BOLOGNA: 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega (76' 19 Ferguson), 6 Moro; 7 Orsolini (62' 28 Cambiaghi), 21 Odgaard (76' 80 Fabbian), 10 Bernardeschi (40' 11 Rowe); 9 Castro (76' 17 Immobile).

In panchina: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 15 Tomasevic, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 13 Josep Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (71' 17 Diouf), 23 Barella, 7 Zielinski (86' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (71' 16 Frattesi), 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram (71' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 1 Sommer, 60 Taho, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 57 Kaczmarski, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Rossi C. – Fontemurato. Quarto Uomo: Dionisi. VAR: Maresca. Assistente VAR: Pezzuto.

Note

Possesso palla: 39%-61%

Tiri totali: 10-14

Tiri in porta: 7-7

Corner: 6-8

Recupero: 1°T 5', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

22.02 - Lautaro decide di far calciare l'Inter per prima, e sarà lui il primo.

22.02 - Moro e Lautaro davanti a Chiffi per il sorteggio dei rigori.

22.01 - Italiano carica i suoi in cerchio davanti alla panchina, Martinez cerca la concentrazione

-----

96' - Fischia Chiffi, rien ne va plus all'Al-Awwal Stadium! La seconda finalista della Supercoppa Italiana si deciderà ai calci di rigore!

95' - Prova il cross Dimarco, Ravaglia arriva prima di tutti e blocca.

94' - Lancio di Bastoni lungo per Lautaro, Ravaglia controlla.

93' - Bisseck commette fallo su Miranda in area felsinea. Chivu rinuncia a fare entrare Pio Esposito.

91' - Grandissima parata di Martinez che dice no alla conclusione al veleno di Fabbian bravo a recuperare un rinvio difettoso di Dimarco e calciare di prima intenzione.

90' - CInque di recupero anche nella ripresa. Pronto a entrare Pio Esposito.

88' - Problemi per Bisseck, che però si rialza.

87' - Cambiaghi punta Barella e crossa, interviene Bisseck col petto mandando in calcio d'angolo.

86' - Finisce la partita di Zielinski, dentro Sucic.

85' - Ferguson si immola sul colpo di testa di Lautaro, è corner. Calcia Barella che trova De Vrij solo in area, ma l'olandese non impatta bene col pallone.

83' - Bella galoppata di Diouf che poi mette per Zielinski. Il polacco calcia dalla lunga, tiro centrale parato da Ravaglia.

82' - Fallo di Barella su Cambiaghi, il centrocampista nerazzurro ha da lamentarsi.

81' - Altra ripartenza dell'Inter, pallone a Dimarco che calcia bene ma la palla non prende il giro giusto e finisce fuori.

80' - Diouf punta Miranda e appoggia per Lautaro che calcia a botta sicura, Ravaglia manda in corner. Sugli sviluppi, Bastoni da posizione ideale non inquadra la porta

77' - Spallata Lautaro-Moro, fallo del capitano nerazzurro sul croato secondo Chiffi.

75' - Arrivano i cambi anche per Italiano: Fabbian per Odgaard, Immobile per Castro, Ferguson per Pobega

72' - Rowe è bravo a prendere il tempo a Dimarco soffiandogli la palla, poi va in avanti e calcia da posizione angolata: Martinez para a terra.

71' - Ecco le mosse di Chivu: fuori Mkhitaryan, Thuram e Luis Henrique per Frattesi, Lautaro e Diouf.

69' - Stanno per arrivare i primi 3 cambi con Lautaro, Diouf e Frattesi.

66' - Cambiaghi prende palla a metà campo e si invola in area, Bisseck lo rimonta e lo raggiunge disturbandolo al momento del tiro.

62' - Italiano toglie dal campo Orsolini, al suo posto Cambiaghi.

59' - Finita la revisione: rigore revocato, non c'è fallo su Bonny. Scelta che lascia un po' perplessi...

58' - Attenzione, Chiffi va a rivedere il tutto.

56' - Calcio di rigore per l'Inter: Bonny atterrato in area da Heggem.

56' - Reagisce l'Inter, gran colpo al volo di Dimarco sul quale Ravaglia si allunga e respinge.

55' - Per poco Martinez e De Vrij non combinano il frittatone: appoggio di testa dell'olandese non compreso dal portiere spagnolo, Castro va troppo morbido e non ne approfitta.

53' - Spunto di Luis Henrique, che prende lo spazio dopo una veronica e calcia sul primo palo, Ravaglia respinge in corner.

52' - Grande affondo di Mkhitaryan che prova lo scarico in area per Bonny, Lucumi capisce tutto e mette il piede.

51' - Barella arriva a valanga su Castro davanti all'area di rigore rossoblu. Fallo evidente malgrado le proteste.

49' - Barella trova un bel pallone per Dimarco che guadagna il fondo poi infastidito da Holm crossa male mandando la palla in fallo laterale dal lato opposto.

47' - Contrasto Moro-Mkhitaryan, il fallo per Chiffi è del'armeno.

-----

21.07 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.06 - Squadre che entrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Il gol subito praticamente a freddo, peraltro su errore del giocatore più rappresentativo, poteva stendere chiunque ma non un bel Bologna che dopo aver incassato l'1-0 per opera di Marcus Thuram non fa un plissé e anzi si riorganizza al meglio, prendendo bene le misure all'avversario e guadagnando campo, fino al pareggio causato da un'ingenuità di Yann Bisseck che causa un rigore trasformato dal solito Riccardo Orsolini. Un primo tempo bello, dove l'Inter, incassato il vantaggio, ha più che altro vissuto di fiammate ben imbrigliata dall'intensità degli uomini di Vincenzo Italiano.

-----

45' + 6 - Chiffi decreta la fine del primo tempo: Bologna e Inter a riposo sull'1-1, a Thuram replica Orsolini.

45' + 5 - Conclusione di Dimarco deviata da Lucumi, Ravaglia spiazzato ma graziato dalla traiettoria che finisce fuori.

45' + 3 - Bravo Miranda ad anticipare Luis Henrique evitando l'intervento davanti alla porta del brasiliano, guadagnandosi così un bacino da parte di Ravaglia.

45' + 3 - Bella manovra dell'Inter, Mkhitaryan prova a mettere in mezzo ma Lucumì anticipa e spazza via.

45' + 2 - Prova a partire Bisseck, Pobega gioca all'autoscontro a metà campo commettendo fallo.

45' - Saranno cinque i minuti di recupero.

42' - Stavolta a terra c'è Zielinski, colpito duro con una ginocchiata da Castro. Dimarco manda la palla fuori, ma il polacco si rialza.

41' - Prova la conclusione in porta Moro, il pallone si perderà forse in cima ad uno dei tanti grattacieli di Riad...

40' - Bernardeschi non ce la fa, dentro l'ex Marsiglia Rowe.

39' - Rowe pronto a entrare per lo sfortunato Bernardeschi, caduto decisamente male dopo il contatto con Bonny. L'ex Juve però vuole aspettare.

38' - Orsolini si sbraccia chiedendo un cambio per Bernardeschi, sofferente alla spalla sinistra.

37' - Bonny atterrato da Pobega, ma per Chiffi è degno di sanzione un precedente intervento di Bonny su Bernardeschi.

35' - Dal dischetto va capitan Orsolini... GOL DEL BOLOGNA! Conclusione centrale implacabile, Martinez spiazzato e i rossoblu trovano il pari!

34' - Finita la review e decisione presa: calcio di rigore per il Bologna.

33' - Chiffi va all'on field review.

32' - Le immagini sono oggettivamente abbastanza impietose: il tedesco tocca con l'avambraccio dopo aver mancato l'intervento di testa nel tentativo di anticipare Castro.

31' - Rischioso tocco con l'avambraccio di Bisseck in area nerazzurra, Lucumi butta la palla fuori presumibilmente per agevolare il controllo VAR.

30' - Pobega anticipa Mkhitaryan sul corner di Moro, colpo di testa che termina fuori.

28' - Thuram è già in piedi, il gioco prosegue. Chivu vuole più pressione.

27' - Brutto scontro tra Heggem e Thuram, ha la peggio il francese che resta a terra dolorante.

26' - Conclusione di Zielinski respinta in maniera clamorosa da Ravaglia, dopo che il polacco aveva rubato palla a Odgaard. Poi batti e ribatti fino ad una segnalazione di fuorigioco.

24' - Nel tentativo di anticipare Bonny, Ravaglia colpisce l'attaccante francese che rimane a terra.

22' - Martinez alza il muro e respinge la conclusione potente ma centrale di Bernardeschi servito da Holm dopo un altro recupero sui 22 metri nerazzurri della squadra rossoblu.

21' - Punizione da posizione interessante per il Bologna. La parabola di Bernardeschi è molto bella ma inarrivabile per Orsolini.

18' - Brutto cross di Mkhitaryan, Lucumi controlla e porta palla fuori con grande serenità.

17' - Incredibile, contropiede dell'Inter fermato dalla presenza di due palloni in campo. Bologna che protestava in quanto Holm è rimasto a terra dopo un contrasto con Bonny.

15' - Inter che prova a uscire dal forcing rossoblu, tiro di Bastoni alto ma azione nata da Thuram partito secondo l'assistente in offside inesistente.

12' - Continua l'iniziativa felsinea, quarto corner per gli uomini di Italiano. Martinez esce e afferra in presa alta il cross.

10' - Bel triangolo del Bologna con Orsolini che lancia Odgaard in area, il pallone in mezzo del danese è intercettato da Bisseck.

8' - Miranda prova il lancio lungo per Bernardeschi che parte in ritardo e deve arrendersi a vedere il pallone finire sul fondo.

6' - Bologna insidioso con Odgaard che salta Dimarco e col suo tiro da posizione molto angolata costringe Martinez a mettere in corner. Dalla parabola dalla bandierina, Orsolini prova al volo senza inquadrare la porta.

4' - Bonny entra in area, salta Lucumi con due finte poi calcia molto male mandando la palla fuori. Ma l'ex Parma era comunque in chiaro fuorigioco.

IL GOL DI THURAM: Intuizione micidiale di Bastoni che strappa palla a Orsolini e si lancia in avanti, inventando un cross meraviglioso per Thuram che in spaccata colpisce alla perfezione infilando Ravaglia. Nerazzurri subito avanti.

2' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMM!!!

------

19.59 - Sarà del Bologna il calcio d'inizio del match: PARTITI!

19.58 - Orsolini e Barella davanti a Chiffi per il sorteggio.

19.55 - Squadre che guadagnano il campo per il prepartita.

19.50 - Inizia la cerimona di apertura di questa seconda semifinale della Supercoppa.

19.41 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio per questa seconda semifinale di Supercoppa.

-----