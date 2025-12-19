Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko contro il Bologna: “A me basta il coraggio, la responsabilità. Calciare un rigore non è semplice, non è semplice nemmeno allenarli. Purtroppo oggi sono andati a nostro sfavore”.

Pio Esposito?

“Non volevo rischiare di mandare in campo un giocatore per battere un rigore a freddo, non è semplice e la responsabilità è mia. Calhanoglu pure sta rientrando da un problema all’adduttore ma non me la sono sentita di mandarlo a calciare a freddo. Allo stesso modo è arrivata la scelta di far riposare alcuni giocatori. Io mi prendo la prestazione, bisogna fare i complimenti al Bologna per quello che stanno facendo e costruendo.nel secondo tempo abbiamo dominato la partita, purtroppo sotto porta abbiamo sbagliato qualcosa o la loro linea difensiva è stata brava a difendere in quelle situazioni”.

Da dove si riparte?

“Nel calcio è sempre così, ci provi, cadi, piangi e ti rialzi. I grandi uomini escono dalla zona di comfort consapevoli che le cose non succedono da un giorno all’altro. Il gruppo ha le qualità umane per superare questo momento”.