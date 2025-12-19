È Santiago Castro il giocatore del Bologna chiamato a parlare ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre possono essere attaccate. Come ha detto il mister noi non dobbiamo sbagliare zero ma meno 1, contro queste grandi squadre se regali l'1% può essere difficile".

Un giorno hai il sogno di giocare con Lautaro nell'Argentina?

"Sì certo, è un grande giocatore che ha fatto grandi cose. Chiunque vorrebbe giocare in Nazionale con giocatori di questo livello".