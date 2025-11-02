"Che finale", esulta Manuel Akanji dopo l'uscita felice, ma anche fortunata, dal Bentegodi, sbancato dalla squadra di Cristian Chivu. "Vittoria all'ultimo minuto, emozioni pure" ammette il difensore dell'Inter alla sua prima stagione italiana, dove è arrivato in prestito del Manchester City. Lo svizzero trentenne, dopo aver commentato il risultato in conferenza stampa e alle tv, ha celebrato il complesso ma importante successo di Verona anche sui social.