"Una fesseria". Questo è il commento di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso rossonero, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni" sulla decisione di far giocare Milan-Como, match valido per la 24a giornata di Serie A l'8 febbraio a Perth, in Australia. 

Ad annunciarlo ieri sera, nel pre partita di Napoli-Milan, è stato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A. 

Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
