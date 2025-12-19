"Una fesseria". Questo è il commento di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso rossonero, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni" sulla decisione di far giocare Milan-Como, match valido per la 24a giornata di Serie A l'8 febbraio a Perth, in Australia.

Ad annunciarlo ieri sera, nel pre partita di Napoli-Milan, è stato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A.