Ultimo impegno del 2025 per l'Inter Women domenica con la prima uscita stagionale in Coppa Italia. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani affronteranno il 21 dicembre alle ore 14:30 il Como 1907, nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. Le nerazzurre occupano in questo momento il quarto posto in campionato, con 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi. Sono 21 i gol fatti e 9 quelli subiti.