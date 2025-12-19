Nell'intervista doppia rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A, Nicolò Cambiaghi e Tommaso Pobega hanno svelato quale giocatore toglierebbero all'Inter, stasera avversaria del Bologna nella seconda semifinale della Supercoppa italiana 2025. L'esterno preferirebbe non affrontare Alessandro Bastoni, l'ex centrocampista del Milan il dirimpettaio Nicolò Barella.

Parlando della competizione, Pobega ha aggiunto: "C'è tanta voglia di vincere, di lasciare un segno". Gli ha fatto eco Cambiaghi: "In queste gare secche può succedere di tutto, quindi sono convinto che prepareremo la partita al meglio provando in tutti i modi a raggiungere la finale".