Dopo la sconfitta con l'Inter, il Genoa "ha reagito bene, continuando ad allenarsi stessa intensità". Parola di Daniele De Rossi, protagonista in conferenza stampa a due giorni della sfida contro l'Atalanta: "Abbiamo analizzato i nostri limiti e demeriti dando anche i meriti all'avversario - aggiunge il tecnico del Grifone, tornando sul match contro i nerazzurri -. È un avversario forte e ci siamo presi forse qualcosina in più di quello che ci hanno lasciato. Non siamo ancora bravi. È stata però una partita che è finita con un’inerzia che ci ha fatto pensare di essere a livello loro".

De Rossi fa poi il punto sugli infortunati: "Qualche acciacco c'è stato. La partita contro l'Inter è stata molto ostica. Abbiamo recuperato Ostigard, vediamo come starà. Come risponderà al primo allenamento vero e proprio. Vitinha è un po' malconcio per una contusione ma oggi si è allenato e non ha sentito particolari dolori. Cornet e Gronbaek li abbiamo persi per strada: hanno sentito riacutizzarsi di vecchi problemi. Per il resto stiamo abbastanza bene".

