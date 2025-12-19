Christian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha parlato a Inter Tv nel post della semifinale di Supercoppa vinta dal Bologna: "Abbiamo iniziato bene e poi abbiamo subito l'intensità del Bologna, che ci ha messo in difficoltà. Noi non trovavamo le giocate giuste. Siamo risaliti creando qualcosa a fine primo tempo, nella ripresa abbiamo messo in campo qualità, intensità e aggressività. Ci abbiamo provato fino in fondo, poi i rigori sono una lotteria e abbiamo perso".

L'Inter, comunque, gioca sempre bene...

"Bisogna sempre provarci, quando perdi devi rialzarti con la consapevolezza di quello che sei. I ragazzi hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare perdendo anche determinate certezze. Ho una squadra di grandi uomini che sanno osare. Come sempre daremo il massimo provando a essere quello che siamo".