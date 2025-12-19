Intervistato dalla testata araba SBA Sport, Henrikh Mkhitaryan ha parlato dell'impegno dell'Inter a Riad per la Supercoppa e non solo. "Non è la prima volta che partecipiamo a una competizione di coppa qui in Arabia Saudita, è il quarto anno, è fantastico giocare qui soprattutto in Supercoppa. Faremo del nostro meglio per arrivare in finale e vincere".

Arabia significa anche Simone Inzaghi, uno dei simboli dell'Inter negli ultimi anni: "Ho trascorso tre anni con lui, abbiamo bei ricordi. Abbiamo vinto lo Scudetto, due coppe Italia e una Supercoppa. Naturalmente abbiamo trascorso momenti fantastici. Ha deciso di lasciare l'Inter e venire in Arabia, gli auguro buona fortuna per questa fase della sua carriera. Ognuno prende le proprie decisioni, dobbiamo accettarle e andare avanti. Gli auguro ogni successo e forse avremo tempo per incontrarci qui in hotel. Credo sia un allenatore eccellente, sa cosa sta facendo e cosa dovrebbe fare. Naturalmente il resto dipende da lui e dalla squadra".