La quarta edizione della Supercoppa Italiana a Riad non sarà l’ultima sul suolo dell’Arabia Saudita. Il contratto iniziale prevedeva infatti sei edizioni, ma l’anno prossimo, secondo quanto appurato da FcInterNews, a causa della Coppa d’Asia, la competizione dovrà necessariamente traslocare, per tornare poi però nel 2027, per l’ultimo anno da contratto della manifestazione.

In realtà gli organizzatori locali, anche in vista del Mondiale del 2034, vorrebbero continuare a investire sul torneo, tanto che hanno già dichiarato la propria intenzione ai vertici della Lega Serie A. Ci sarà da trattare ovviamente. Stesso discorso per la competizione del prossimo anno. Alcune indiscrezioni parlano di Canada o di Stati Uniti, ma il discorso è apertissimo e non si possono escludere quindi nuove e inedite realtà.