Il centrocampista dell’inter Henrikh Mkhitaryan ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko ai rigori contro il Bologna: “Stiamo facendo tanto per cambiare gli aspetti che non vanno, dobbiamo lavorare per risolvere gli aspetti che non vanno in questo momento”.

Stanno diventando un po’ gli scontri diretti senza vittorie.

“Non credo manchi il cinismo, ci prepariamo seriamente per queste partite e siamo consapevoli che ci manca un po’ per essere equilibrati. Ci lavoreremo a testa bassa e crediamo di poter cambiare questa cosa nelle prossime partite. Sapendo che siamo una squadra forte proviamo a fare il massimo per vincere queste partite”.

Cosa provate in questo momento?

“C’è delusione ma anche fiducia e volontà di lavorare di più per arrivare al punto dove vogliamo. Siamo una squadra con grandi giocatori, con un’ottima rosa, vogliamo lavorare e raggiungere i nostri obiettivi. Stiamo lavorando per migliorare e arrivare dove vogliamo arrivare.