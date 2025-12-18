"Bologna o Inter in finale? Volevamo essere qui per giocarci la finale, l'avevo detto". Antonio Conte risponde così ai microfoni di SportMediaset quando gli viene chiesto che avversario preferirebbe nella finale di Supercoppa Italiana. Il tecnico del Napoli, reduce dalla vittoria sul Milan in semifinale, manda anche una fracciata al format della Final Four: "Avevamo uno Scudetto sulla maglia, non eravamo invitati ma ci siamo guadagnati questa possibilità avendo vinto lo scudetto l'anno scorso. Bologna e Inter sono due squadre molto forti, aspettiamo... Che vinca il migliore".

Conte si sofferma anche su un'analisi del momento della sua squadra: "C'è poco da dire a questi ragazzi, anche perché ribadire sempre le stesse cose penso sia anche noioso. Quando giochi ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo, è inevitabile che a volte tu possa accusare delle battute a vuoto - spiega l'allenatore azzurro -. È capitato e capiterà sicuramente in futuro, la situazione non potrà cambiare da qui a un mese. I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato. Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra quale il Milan. Bene così. Dobbiamo sempre essere supportati da grande energia, è importante per noi perché facciamo un calcio abbastanza dispendioso e non speculativo. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato che vogliono giocarsi la finale, un trofeo è pur sempre un trofeo. Recuperiamo le energie e aspettiamo la finalista".