Henrikh Mkhitaryan ha parlato nel post-partita ai microfoni di Inter Tv: "C'è una grande delusione, l'abbiamo sbloccata al secondo minuto poi abbiamo subito gol su rigore. Non siamo riusciti a segnare nelle tante occasioni. Non abbassiamo la testa e lavoriamo per continuare il nostro percorso. Tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo dominato quasi tutta la partita creando tantissimo. Ma se non finalizzi, rischi di pagare. Bisogna dimenticare questa partita, siamo dispiaciuti ma ora pensiamo all'Atalanta".