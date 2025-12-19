Marco Di Vaio, diesse del Bologna, ha rilasciato un'intervista al Corsport nel giorno del match di Supercoppa contro l'Inter.

Semifinale aperta, oggi.  
"Beh, dobbiamo sempre tenere i giri al massimo per essere al livello delle altre, però come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all'altezza".  
 
I tifosi sono incredibili: quattrocento persone anche a Riyadh, non esattamente una trasferta agevole. Giocherete per loro.  
"È tutto per loro. Il viaggio complicato conferma ancora quanto tengano alla squadra. Anche per la gente è stato un percorso lungo, troppi anni e molti frangenti delicati: hanno sofferto e ora si godono la gioia. Siamo felici per loro e di poterla condividere insieme. E siamo onorati di rappresentare nell'élite una città importante come Bologna e un club che ha fatto la storia del calcio italiano: il nostro dovere è di mantenere l'entusiasmo più alto possibile".  
 
Il Bologna non si pone limiti.  
"Vogliamo giocarcela con tutti con la filosofia insegnata dall'allenatore: l'obiettivo è stare nelle zone alte della classifica a marzo e rientrare in Europa". 

