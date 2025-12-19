Henrikh Mkhitaryan è il primo tesserato dell'Inter a presentarsi ai microfoni di Sportmediaset per commentare l'eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Bologna arrivata dopo la lotteria dei tiri di rigore: "Bisogna parlare della gara, dovevamo chiuderla prima - le parole dell'armeno -. Ai rigori è un altro discorso, non siamo riusciti a sbloccarci come era successo con l'Atletico Madrid. Ci dispiace, bisogna lavorare sul chiudere le partite prima perché creiamo sempre tante occasioni".

Ossessione per i mancati trofei?

"E' il calcio, non è 11 contro 0. Il Bologna era qua con merito dopo aver vinto la Coppa Italia, non siamo riusciti a vincere. Non ci sono scuse, abbassiamo la testa e lavoriamo".

Come si esce da questa delusione?

"Ci fa male, c'è grande delusione. Però siamo consapevoli di ciò che dobbiamo fare. Lavoreremo di più per raggiungere i nostri obiettivi".