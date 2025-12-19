Nessun dubbio per Italiano, chiamato a scegliere l'undici del suo Bologna che questa sera sfiderà l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. In porta ci sarà Ravaglia, protetto da una linea a quattro composta da Holm, Heggem, Lucumí e Miranda. In mediana spazio a Pobega e Moro, con Bernardeschi, Odgaard e Rowe che agiranno alle spalle di Castro. Lo riporta SportMediaset.