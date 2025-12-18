Se l'addio di Dumfries all'Inter continua a configurarsi come possibilità sempre più concreta e seria, secondo le ultime indiscrezioni svelate da Fabrizio Romano, l'esterno col numero 2 potrebbe non essere l'unico olandese a lasciare la Beneamata. Nel punto di mercato nerazzurro di giornata, l'esperto di mercato ha posto l'accento anche su Stefan De Vrij, difensore centrale sul quale negli ultimi giorni sono piovuti vari rumors che lo vedono allontanarsi dalla squadra di Cristian Chivu.

Indiscrezioni che Romano conferma, chiarendo tra l'altro le tempistiche: la separazione tra l'Inter e de Vrij già a gennaio potrebbe essere una possibilità non del tutto remota. Il difensore ex Lazio non ha raccolto fino a questo momento il minutaggio 'desiderato', discontinuità che potrebbe mettere a rischio la sua presenza al Mondiale, competizione alla quale Stefan non solo vuole partecipare, ma arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Il profilo del classe '92 è stato già spulciato da vari club, italiani ma soprattutto esteri, che avrebbero già sondato il terreno. L'olandese dal canto suo non ha chiuso nessun accordo, né stretto la mano a nessuna società al di fuori dell'Inter, dove De Vrij è considerato ancora un giocatore importante tenendo anche conto dell'esperienza che potrebbe tornare utile nella seconda parte di stagione. Le condizioni di un'eventuale permanenza però sarebbero legate ad un incremento dei minuti a sua disposizione.