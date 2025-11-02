Niente gol e un’altra prestazione sottotono, ma Lautaro Martinez non si nasconde e sui social esulta come di consueto dopo la sofferta vittoria per 2-1 dei nerazzurri in casa dell'Hellas Verona. Il Toro ha pubblicato due cuori nerazzurri e un’emoticon che sembra voler ringraziare, sia i tifosi che i suoi compagni. Ecco il messaggio socia del Toro: