Niente gol e un’altra prestazione sottotono, ma Lautaro Martinez non si nasconde e sui social esulta come di consueto dopo la sofferta vittoria per 2-1 dei nerazzurri in casa dell'Hellas Verona. Il Toro ha pubblicato due cuori nerazzurri e un’emoticon che sembra voler ringraziare, sia i tifosi che i suoi compagni. Ecco il messaggio socia del Toro:

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 02 novembre 2025 alle 18:51
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
