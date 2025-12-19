Nel percorso di avvicinamento alla final 4 di Supercoppa Italiana che si sta giocando da ieri a Riad, in Arabia Saudita, l’Inter ha festeggiato il primo anno di Inter Academy Jeddah con attività e ospiti speciali. L’evento si è svolto nella giornata di giovedì, proprio alla vigilia della semifinale che metterà di fronte i nerazzurri al Bologna, dando vita a una giornata all’insegna dello sport, dei valori nerazzurri e della condivisione con la comunità locale.

Dopo circa un anno di attività, il progetto è stato festeggiato alla presenza del Vice President nerazzurro Javier Zanetti e dell’ex capitana dell’Inter Women Lisa Alborghetti, arrivati all’evento a bordo di un veicolo messo a disposizione da BYD, Global Automotive Partner di Inter.

Presso il campo dell’Academy, circa 200 bambini sono stati protagonisti delle attività sportive, che hanno coinvolto complessivamente oltre 400 persone, tra famiglie e accompagnatori, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. Il campo è diventato il cuore pulsante della giornata, luogo di incontro e di scambio in cui i giovani partecipanti hanno potuto vivere da vicino lo spirito Inter, condividendo valori fondamentali come rispetto, lavoro di squadra e passione per il calcio.

L’evento ha visto anche la presenza di influencer e personalità di spicco della comunità locale, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione che il progetto Inter Academy Jeddah ha saputo generare sin dal suo lancio, rafforzando ulteriormente il legame tra il Club e il territorio.

Con Inter Academy Jeddah, l’Inter prosegue nel proprio sviluppo internazionale, portando metodologia, esperienza e valori nerazzurri in nuovi contesti culturali. Un passo importante che conferma la vocazione globale del Club e la sua capacità di attivare e coinvolgere la fanbase locale.