Sta tornando sui suoi livelli dopo qualche difficoltà nella passata stagione. Hakan Calhanoglu ha già messo a referto la bellezza di 5 reti e continua a essere molto importante per l'economia di gioco dell'Inter. Il club nerazzurro, attraverso un video-social, ricorda la prodezza del turco al Bentegodi: una conclusione imparabile dalla distanza: "Un destro che scrive poesie".

Un destro che scrive poesie ✍️ pic.twitter.com/wDd3mtJVnz — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 1, 2025