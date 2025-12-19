Dove eravamo rimasti? L'Inter ritrova il Bologna dopo una striscia di risultati negativi interrotti solo dal gol di Bisseck al Dall'Ara nell'anno della seconda stella. Per il resto, solo pareggi antipatici e sconfitte beffarde. A Cristian Chivu il compito di sfarare l'ennesimo tabù nerazzurro.

QUI BOLOGNA – Il gruppo rossoblu è arrivato in Arabia con largo anticipo, a testimonianza di quanto conti questo trofeo per Italiano e i suoi. Il tecnico, infatti, ripropone dal 1' Holm, Odgaard e Castro, tutti lasciati fuori dall'undici titolare contro la Juve. Bernardeschi e Rowe insidiano Orsolini e Cambiaghi: le valutazioni sono fatte non solo in ottica 90 minuti, ma anche pensando a un'eventuale finale. Indisponibili Skorupski (comunque convocato), Freuler e Casale.

QUI INTER – Chivu è ben consapevole dell'alto livello dell'avversario, al di là degli ultimi risultati in campionato non propriamente lusinghieri. I nerazzurri arrivano all'appuntamento rinvigoriti da un periodo particolarmente positivo, nonostante la doppia frenata in Champions League. Carlos Augusto non sta benissimo, quindi a sinistra è praticamente obbligato il tandem Bastoni-Dimarco, con Luis Henrique confermato a destra. Rispetto all'undici di Genova, dal 1' riecco Mkhitaryan e Thuram. Chance per Martinez tra i pali, Zielinski confermato in regia (Calhanoglu si è ristabilito, ma non si correranno rischi inutili). Le novità più succose potrebbero essere De Vrij e Bonny, ma occhio anche a Frattesi. In panchina anche i giovani Taho, Cinquegrano, Cocchi e Kaczmarski. Dumfries e Acerbi sono rimasti a Milano, indisponibili al pari di Di Gennaro e Palacios (che invece sono comunque in Arabia).

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.

Panchina: Franceschelli, Pessina, Vitik, De Silvestri, Lykogiannis, Tomasevic, Zortea, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Cambiaghi, Dominguez, Orsolini, Immobile, Dallinga.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skorupski, Freuler, Casale.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Panchina: Sommer, Taho, Akanji, Darmian, Carlos Augusto, Cinquegrano, Cocchi, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, Diouf, Kaczmarski, Esposito, Lautaro.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Acerbi.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: C. Rossi e Fontemurato.

Quarto ufficiale: Dionisi.

Var: Maresca.

Avar: Pezzuto.

