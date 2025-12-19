"È una semifinale affascinante e indecifrabile, più incerta di quanto non raccontino i valori assoluti: l’Inter è più forte ma al Bologna associa alcuni tra i ricordi meno piacevoli del passato. Inoltre, già dallo scorso anno, fatica a esprimere il suo enorme potenziale nelle partite d’èlite. Occhio allora. Questo è un evento top sotto ogni punto di vista, perché nessuno partecipa a una competizione con l’idea di trascurarla". Così la Gazzetta dello Sport presente Bologna-Inter, l'altra semifinale di Supercoppa italiana: chi vince raggiunge il Napoli in finale.

"La sensazione è che tutt’e due le squadre debbano superare un esame. L’Inter sta addomesticando le aspettative attraverso un percorso piacevole: è prima in Serie A, da prima trascorrerà il Natale con l’asterisco sulla classifica e si è anche sistemata nel salotto buono della Champions. Eppure è chiamata a compiere l’ultimo passo: deve battere i grandi avversari e il suo complesso di superiorità. Il Bologna invece ha frenato con la Juventus ma da anni sta alzando i suoi obiettivi e le sue speranze. La Supercoppa, dopo la Coppa Italia che ha fatto impazzire una città, può rappresentare la conferma di uno status riconoscibile di big ", si legge.