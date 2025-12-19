Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, Hugo Humanes, attaccante spagnolo classe 2007, lascia il vivaio dell'Inter per accasarsi all'Atletico Madrid, che lo ha ingaggiato già per gennaio per farlo crescere nella sua cantera.

Humanes era arrivato a Milano nell'agosto del 2023, dopo aver fatto una sfilza di gol nelle giovanili del Real Madrid. Numeri che non è riuscito a replicare con i nerazzurri, tra Under 17, Under 18 e Primavera: il 18enne chiude la sua parentesi italiana con 11 gol in 61 partite.