Con diciotto partite davanti da qui fino alla sosta di marzo, che possono diventare 21 in caso di finale di Supercoppa Italiana e playoff Champions, all'Inter servono risorse per affrontare la stagione. Come riporta Tuttosport, particolarmente sugli esterni si rischia di andare in sofferenza: ieri si è fermato anche Carlos Augusto per lombalgia.

Inoltre, con Frattesi in uscita, Acerbi e Darmian in scadenza, servirebbe rimpolpare un po' la rosa di italiani in chiave lista Uefa. Per questo si guarda anche a due nomi, Vicario e Palestra, che possono aiutare in tal senso. Nello specifico, l'esterno viene già valutato ora 40 milioni di euro dall'Atalanta, l'Inter ne ha 25 attualmente in cassa e va convinto anche il Cagliari con un indennizzo, visto che il ragazzo è in prestito ai sardi. Vincere la Supercoppa potrebbe aiutare, visto che l'Inter si metterebbe in tasca 9,5 milioni più 1,5 in caso di amichevole con la vincitrice della Supercoppa d'Arabia.

Un'altra candidatura che ha preso piede è quella di Dodò, che è in uscita dalla Fiorentina, ma ci sono anche i nomi di Idrissa Touré, Norton-Cuffy, Belghali e Valincic, ma quest'ultimo è infortunato e non è realistico possa essere un affare già per gennaio.