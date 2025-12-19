"I rigori sono così, sono una lotteria. E' stato bravo Ravaglia a pararne due, mi serviva questo gol dopo tre mesi di sofferenza., I miei compagni mi sono stati vicini come se fossero una famiglia, se lo aspettavano questo mio gol". Così Ciro Immobile, a Sportmediaset, dopo aver mandato il Bologna in finale di Supercoppa italiana trasformando il penalty decisivo.

Lunedì la finale col Napoli.

"Abbiamo visto la gara di ieri, sono in forma. Noi possiamo giocarcela in una gara secca, vogliamo portare a casa la coppa".