"C'è tensione e voglia di fare una grande gara". Comincia così l'intervista del direttore sportivo del Bologna, Marco DI Vaio, davanti alle telecamere di SportMediaset in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "C'è tensione e voglia di fare una grande gara, c'è tanta aspettativa da parte di tutti per affrontare al meglio questa partita. L'Inter è la squadra che ha vinto di più questo trofeo negli ultimi anni, è la più in forma ma c'è voglia di far bene".

Volete dare fastidio?

"Sì, ce la vogliamo godere con responsabilità. Questa gara ce la siamo guadagnata sul campo, abbiamo vinto la Coppa Italia e vogliamo onorare al meglio questa competizione".

Dove può migliorare Castro?

"È un ragazzo che ha un agrande fame, vuole imprare tutti i giorni in allenamento e nelle partite. Si alleba con un grande attaccante come Immobile, io gli do qualche consiglio ma lui deve rubare con gli occhi quello che fa Ciro in campo. Lui deve crescere sotto tanti punti di vista, è molto giovane e si sta facendo largo ma sa che ha bisogno del lavoro quotidiano. La grande fame lo porterà lontano".