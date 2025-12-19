Domenica l'Udinese se la vedrà con la Fiorentina. Un appuntamento che il tecnico bianconero Kosta Runjaic presenta in conferenza stampa tornando anche sulle vittorie di prestigio contro Inter e Napoli: "Bisogna essere contenti in primis di vincere contro squadre del livello di Napoli e Inter, perché come ho detto più volte poi le sconfitte fanno parte del percorso dell'Udinese, che è squadra che in estate cambia spesso giocatori. Poi noi siamo una squadra di media classifica, anche se con ragazzi di buona qualità che possono diventare grandi giocatori, ma attualmente il nostro livello è questo".

"Se parliamo di squadre come Napoli, Inter, o anche il Bologna, parliamo di squadre di alto livello, di qualità, mentre noi lavoriamo per migliorare e per avere una determinata stabilità di punti e prestazioni, lavoriamo ogni giorno per questo - aggiunge Runjaic -. Bisogna considerare il tempo necessario per migliorare, bisogna cominciare ogni settimana in maniera positiva, continuando a lavorare e a crederci se le cose non vanno bene".