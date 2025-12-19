L’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny parla così a Inter TV pochi minuti prima della sfida contro il Bologna in Supercoppa Italiana: “È sempre una partita complicata contro una bella squadra che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia, una partita così non è mai facile ma faremo di tutto per vincere oggi”.

Come sta andando in Arabia e come stai tu?

“Bene, stiamo lavorando bene, la squadra è pronta per dare tutto stasera”.

Siete pronti per il Bologna?

“Loro daranno tutto e dobbiamo farlo anche noi, oggi loro cercheranno di vincere ma anche noi vogliamo il passaggio del turno”.