"Sono molto contento di essere qua, è un evento entusiasmante" dice Gigi Buffon a SportMediaset a ridosso del fischio d'inizio di Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana: "Anche questa sera vedremo una partita di livello. Mi aspetto una partita aperta, il Bologna dà intensità e cerca di fare la gara senza troppi calcoli, ma anche l'Inter è una squadra che ama fare la gara. Ci sarà da divertirsi", le parole del capo delegazione della Nazionale italiana.
Quanto sarebbe utile lo stage per la Nazionale?
"Sarebbe importante e lo sappiamo tutti, sul fatto che sia fattibile capiamo che è complicato perché il calendario difficilmente ce lo permetterà. Qualcosa ce la inventeremo, il mister è un lottatore e in ogni sfida affrontata si è sempre inventato qualcosa per dare un senso agli eventi".
Come si vive l'avvicinamento al playoff?
"Serenamente, con il giusto senso di responsabilità. L'ho avuto perché ho fatto una vita da portiere, ora con una maturità e un'età diversa ho la stessa responsabilità. C'è abitudine a vivere certe pressioni. Bisogna fare le cose nel modo giusto, sbagliando il meno possibile per avere la sicurezza giusta. Abbiamo dei campioni che ci possono far arrivare al Mondiale con molta convinzione".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
