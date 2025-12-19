Procedono i dialoghi tra l'Inter e Carlos Augusto per il rinnovo di contratto di quest'ultimo. La notizia che vi avevamo dato in data 5 dicembre (LEGGI QUI) è stata confermata ieri dal giornalista Matteo Moretto, secondo il quale manca ancora qualcosa per arrivare a un accordo definitivo. I discorsi proseguiranno nel nuovo anno senza l'ansia da parte del club milanese di arrivare a un annuncio imminente, visto che il legame attuale con l'ex giocatore del Monza scade il 30 giugno 2028.