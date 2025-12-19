Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dei felsinei nella semifinale di Supercoppa contro l'Inter.

Le emozioni dopo il rigore di Immobile?

“Stiamo sognando a occhi aperti, siamo un gruppo unito che non molla mai".

Quando avete capito che ce la potevate fare?

“Sin da subito, abbiamo ripreso la partita da grande squadra, lavorando molto bene. Abbiamo sofferto quando dovevamo e ci siamo impegnati al massimo".

Cos’hai pensato sulla parata di Martinez?

“Ha fatto una grande parata, speravo entrasse quel tiro. Il mister ci tiene sempre sull'attenti”.

Che finale sarà ora?

“La giocheremo al massimo. Il Napoli è una grande squadra ma ce la metteremo tutta".

Ciro Immobile ha segnato il rigore decisivo.

“A lui non c’è bisogno di dire nulla. È un grande esempio, si è sempre messo a disposizione di tutti. Oggi si è preso la responsabilità e non ci ha delusi, ma questo in cuor nostro lo speravamo”.

Cosa avete detto a Ravaglia dopo i rigori?

“Lo abbiamo festeggiato, si è preso gli applausi che ha meritato. E' un grande lavoratore e si fa sempre trovare pronto. Ma ora non dobbiamo mollare per la finale di lunedì".

Cosa vi siete detti a caldo?

“Abbiamo festeggiato, ma ci siamo detti che lunedì c'è la vera partita. Daremo il massimo per portare a Bologna la Coppa".