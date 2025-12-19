Intervenuto nel corso del podcast 'Versus', l'ex difensore della Juventus Mark Iuliano prova a ridimensionare quello che è stato il periodo di vittorie dell'Inter post-2006, culminato con la conquista della Champions League: "Senza Calciopoli l'Inter avrebbe avuto il ciclo che ha fatto? Secondo me no. L'avrebbe fatto successivamente perché poi l'Inter è diventata una squadra importante con dei dirigenti importanti, ha iniziato a investire intelligentemente".

Iuliano poi insiste: "Se la Juve non fosse stata attaccata così tanto, mandata in Serie B, avrebbe continuato a essere la Juve, ovvero la squadra più importante del calcio italiano per moltissimi anni, perché aveva una squadra talmente forte e noi eravamo magari alla fine, però era uno squadrone pazzesco, una società perfetta e avrebbe dominato per tanti anni".