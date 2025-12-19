Sarà un'Inter riveduta e corretta quella che questa sera affronterà il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Una scelta, si legge sul Corriere della Sera, dettata da due motivi. Il primo è che chi vincerà affronterà un Napoli che avrà 24 ore in più di riposo prima dell'atto conclusivo. La seconda è anche conseguenza di quanto avvenuto l'anno scorso. Secondo il quotidiano, infatti, la sconfitta da 0-2 a 3-2 in finale contro il Milan fu dettata in parte anche dallo scarso turnover che portò al crollo nel secondo tempo.

In chiave formazione, anche il Corsera punta su Thuram-Bonny in attacco, sebbene abbiano giocato solo 86' in coppia finora. Zielinski è pronto in regia, Josep Martinez andrà in porta.