Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ufficializza ai microfoni di Sport Mediaset che l’edizione 2026 della Supercoppa non sarà in Arabia Saudita come anticipato da FcInterNews.it (RILEGGI QUI), a causa della disputa della Coppa d'Asia: “Washington? Ci sono state varie manifestazioni di interesse, abbiamo un’ampia scelta”.

Dopo Milan-Como a Perth, possiamo aspettarci altre gare di Serie A all’estero?

“Le grandi competizioni devono guardare all’estero anche per i tifosi internazionali, con Perth ci apriremo ad un mercato interessante come quello australiano. Vogliamo aprire un ciclo dove ogni lega potrà giocare una partita all’estero, come fanno le grandi leghe statunitensi o come fa il Giro d’Italia che partirà dalla Bulgaria. Ai nostri tifosi chiediamo un piccolo sacrificio per un grande obiettivo, promuovere il nostro prodotto con un glamour internazionale che ci possa permettere di rimanere tra le prime quattro leghe al mondo”.