Giornata importante in casa Inter Women. Il club nerazzurro annuncia in un comunicato ufficiale "di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Sofia Verrini. Il difensore classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028".

"È sicuramente un'emozione unica, bellissima, un momento che sognavo da piccola - il suo commento ai microfoni ufficiali del club -. Sono contenta che sia arrivato proprio in questo periodo dell'anno. L'Inter per me è famiglia, ma anche motivazione perché andare al campo d'allenamento ogni giorno vestendo questa maglia, allenarmi con questi colori addosso e per questi colori, è fantastico. Mi sento di dire che sono una giocatrice molto semplice, che dà tutto in ogni allenamento e partita e che non molla mai. Posso crescere sotto tutti i punti di vista, si può sempre migliorare e se non molli mai cresci sempre. È bellissimo sapere che l'Inter punta su di me, ma mi dà anche un senso di responsabilità e una motivazione per dare di più ogni giorno. Obiettivi? Sicuramente quest'anno di gruppo arrivare alle fasi finali, mentre a livello personale giocare tutte le partite e magari esordire in Serie A con questi colori".