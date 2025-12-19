Bellissimo gesto di solidarietà da parte del Secondo Anello Verde Milano, il cuore pulsante del tifo nerazzurro. Alcuni rappresentanti hanno infatti fatto visita all’ospedale San Carlo di Milano per consegnare una donazione speciale ai piccoli pazienti ricoverati. La delegazione, guidata da Nino Ciccarelli, ha portato nei reparti pediatrici giocattoli nuovi, raccolti grazie alla collaborazione tra i tifosi della curva e il contributo di alcuni donatori. Iniziativa lodevole da parte degli ultras interisti per stare vicini ai bambini costretti a vivere le feste natalizie lontani da casa.