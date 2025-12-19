Sarà un'Inter molto diversa da quella "canonica" ad affrontare il Bologna nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Secondo Sky Sport, infatti, ci sarà un'occasione anche per Davide Frattesi nella squadra titolare che affronterà i felsinei. In generale la probabile formazione in vista di stasera vede in campo tanti giocatori che possono giocarsi una chance per aumentare il proprio minutaggio. Da Martinez in porta a De Vrij in difesa, dallo stesso Frattesi fino a Bonny in attacco con Thuram.

Ecco la probabile formazione: Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 11:16
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print