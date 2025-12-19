Attenzione a Ravaglia. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il vice-Skorupski, due anni fa, cancellò un rigore a Lautaro in Coppa Italia. E proprio i rigori potrebbero essere determinanti, con la lista nerazzurra già chiara.

Secondo la rosea, infatti, in caso di parità al 90', Chivu avrebbe già deciso chi mandare sul dischetto, considerando l'assenza di Calhanoglu che difficilmente si vedrà in campo. E allora pronti Lautaro (che dovrebbe iniziare in panchina), Zielinski, Dimarco, Mkhitaryan e Barella (anche lui entrante eventualmente).

Occhio a Martinez: finora, in carriera, ha parato solo 4 rigori. Ravaglia è fermo a 3 ma, come detto, uno proprio a Lautaro negli ottavi nella Coppa Italia 2023-24.